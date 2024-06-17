Гучна сенсація: Словаччина перемогла Бельгію в групі збірної України на Євро-2024 (відео)

Два голи бельгійців було скасовано після втручання системи VAR.

Збірна Словаччини сенсаційно обіграла команду Бельгії в матчі першого туру групи Е фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Франкфурт Арені" у Франкфурті завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі словаки забили на 7-й хвилині. Автором вирішального результативного удару став Іван Шранц.

Бельгійці мали чимало шансів, щоб принаймні уникнути поразки, однак не змогли розпечатати ворота суперника. У другому таймі два голи Ромелу Лукаку було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) – через офсайд та гру рукою.

Огляд матчу Бельгія – Словаччина

Буде додано незабаром.

В іншому матчі стартового туру квартету E збірна України розгромно програла Румунії з рахунком 0:3 .

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Таким чином, після першого туру Румунія та Словаччина є лідерами групи, набравши по три очки. Бельгія та Україна залишаються з нулем у графі залікових балів.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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