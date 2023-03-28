Гучна сенсація у кваліфікації на Євро-2024: збірна Іспанії зазнала поразки від Шотландії (відео)

Шотландці очолили відбіркову групу після другої перемоги поспіль.
Збірна Іспанії на виїзді сенсаційно програла Шотландії в рамках 2-го туру відбору на Євро-2024 – 2:0.
Господарі шокували "Червону фурію" на 7-й хвилині голом Скотта Мактомінея.
А в другому таймі шотландці несподівано розвинули свій успіх – той же Мактоміней оформив дубль, забивши свій другий м'яч на 51-й хвилині.
Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем, іспанцям до кінця зустрічі так і не вдалося бодай скоротити відставання в рахунку.
В іншому матчі 2-го туру групи A збірна Норвегії на виїзді зіграла внічию з Грузією – 1:1. Команда Кіпру пропустила цей тур.
- Після другого туру цей квінтет очолює Шотландія, набравши 6 очок. Іспанія йде другою, маючи 3 бали. Далі розташувалися Норвегія (1), Грузія (1) та Кіпр (0).
- У третьому турі кваліфікації на континентальну першість, 17 червня, Норвегія прийме Шотландію, а Кіпр вдома зустрінеться з Грузією.
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