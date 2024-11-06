Гучна сенсація у Лізі чемпіонів: "Манчестер Сіті" зазнав розгрому від нового тренера МЮ (відео)

Рубен Аморім у своєму прощальному єврокубковому матчі на чолі "Спортинга" розбив команду Хосепа Гвардіоли.

Англійський "Манчестер Сіті" сенсаційно зазнав розгромної поразки від португальського "Спортинга" у виїзному поєдинку четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Жозе Алвеладе" у Лісабоні завершилася з рахунком 4:1 на користь господарів.

Уже на четвертій хвилині матчу "городян" вивів уперед Філ Фоден. Однак потім підопічні Рубена Аморіма, який проводив свій останній поєдинок на чолі "левів" в ЛЧ перед відходом до "Манчестер Юнайтед", здійснили неймовірний камбек.

Героєм протистояння став Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик. Шведський форвард на 38-й хвилині зрівняв рахунок, а в другому таймі двічі реалізував пенальті. Ще один м'яч за португальську команду одразу після перерви забив Максимільяно Араухо.

На 69-й хвилині, за рахунку 3:1 на користь лісабонців, команда Хосепа Гвардіоли могла скоротити відставання, але Ерлінг Голанд не реалізував пенальті, влучивши у поперечину.

Огляд матчу "Спортинг" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Спортинг" з 10 очками піднявся на друге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Манчестер Сіті" має 7 балів і опустився на шосту сходинку.

У наступному турі "Спортинг" 26 листопада прийме лондонський "Арсенал" українця Олександра Зінченка, а "Манчестер Сіті" того ж дня вдома зіграє проти нідерландського "Феєнорда".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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