Гучна сенсація: українська тенісистка обіграла фіналістку Wimbledon на турнірі в Пекіні

Марта Костюк у другому раунді змагань здобула перемогу над сьомою ракеткою світу.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

У другому раунді змагань 21-річна уродженка Києва обіграла сьому ракетку світу Онс Жабер з Тунісу, яка є фіналісткою Wimbledon-2023.

Двосетовий поєдинок тривав одну годину 18 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 7:6, 6:1.

Костюк втретє в кар'єрі здолала суперницю з топ-10 світового рейтингу. Раніше цього року Марта перемагала Марію Саккарі з Греції (№8 на той момент) і француженку Каролін Гарсію (№6).

У першому колі турніру в Пекіні вона здобула вольову перемогу над італійкою Елізабеттою Коччаретто (1:6, 6:3, 6:4).

Наступною суперницею Марти стане росіянка Людмила Самсонова, яка допущена до змагань під нейтральним прапором.

Зазначимо, що раніше до 3-го кола турніру в Пекіні вийшла українка Ангеліна Калініна. У стартовому раунді вона здобула вольову перемогу над чинною чемпіонкою Wimbledon Маркетою Вондроушовою з Чехії (1:6, 6:4, 6:1), а потім у другому колі впоралася з австралійкою Дарією Савіль (6:2, 7:6).

Ще одна наша співвітчизниця Леся Цуренко у другому колі цих змагань зіграє проти "нейтральної" росіянки Вероніки Кудерметової. На старті турніру українка на відмові суперниці пройшла китаянку Чжу Лінь (6:0, 3:0).

Читайте також:

У фіналі обіграла росіянку: українська тенісистка стала переможницею парного турніру WTA в Японії

Виматюкалася та пожбурила ракетку: білоруска Соболенко влаштувала істерику на US Open (відео)

Переписав історію: Джокович у фіналі розбив росіянина і став чемпіоном US Open-2023 (відео)