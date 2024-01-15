Гучна сенсація: українська тенісистка розбила чинну переможницю Wimbledon на старті Australian Open

Даяна Ястремська в першому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу обіграла чешку Маркету Вондроушову.
Українська тенісистка Даяна Ястремська в матчі першого кола основної сітки Australian Open-2024 здобула сенсаційну перемогу над сьомою ракеткою світу, чешкою Маркетою Вондроушовою.
Поєдинок тривав одну годину 17 хвилин. Ястремська розібралася з чинною тріумфаторкою Wimbledon за два сети, сумарно віддавши суперниці лише три гейми – 6:1, 6:2.
It's a STUNNER Down Under!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2024
Qualifier @D_Yastremska upsets No. 7 seed Vondrousova 6-1 6-2.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/NPtbPbjmYy
Таким чином, Даяна здобула першу перемогу в основній сітці Australian Open від 2020 року (у 2022 та 2023 роках вона вилітала в першому раунді).
Ястремська вчетверте в кар'єрі перемогла тенісистку з топ-10 світового рейтингу. До цього вона востаннє вона це робила у лютому 2022 року, коли обіграла Барбору Крейчикову (на той момент третю ракетку світу).
Зазначимо, що Ястремська уп'яте в кар'єрі грає в основі Australian Open. Її найкращий результат на цьому турнірі серії Grand Slam – третє коло 2019 року.
У наступному раунді Даяна зіграє проти росіянки Варвари Грачової, яка виступає під прапором Франції.
Основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).
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