Гучна сенсація: український тенісист став переможцем престижного турніру в Іспанії

Український тенісист Олексій Крутих виграв турнір серії ATP Challenger Tour у іспанській Валенсії.

У фіналі українець, який наразі посідає 252-ге місце в світовому рейтингу, обіграв француза Люку ван Аша (№200 ATP).

Поєдинок завершився розгромною перемогою нашого співвітчизника в двох сетах з рахунком 6:2, 6:0.

Матч тривав рівно годину. За цей час український тенісист зумів зробити три подачі на виліт, припустився двох подвійних помилок і реалізував шість брейкпоінтів із восьми.

Зазначимо, що перемога на турнірі в Іспанії дозволить 22-річному Крутих дебютувати в топ-200 світового рейтингу.

Нагадаємо, до свого тріумфу у Валенсії він лише одного разу вигравав "челенджер" – у серпні 2022 року в Празі.

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