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Гучна сенсація в Лізі націй: Англія вперше за 60 років програла Угорщині

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Гучна сенсація в Лізі націй: Англія вперше за 60 років програла Угорщині

Фото: Associated Press

Збірна Англії програла Угорщині в стартовому матчі Групи А3 Ліги націй-2022/23.

Команда Гарета Саутгейта зазнала сенсаційної поразки в поєдинку 1-го туру групового раунду. Родоначальники футболу в Будапешті мінімально поступилися угорцям - 1:0.

Переможний м'яч господарі забили на 66-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував Домінік Собослаї.

Примітно, що Угорщина обіграла Англію вперше аж за 60 років. До цього угорці востаннє перемагали англійців ще на Чемпіонаті світу-1962 з рахунком 2:1. Відтоді команда "Трьох левів" не програвала Угорщині 15 матчів поспіль.

В іншому матчі групи 3 елітної Ліги А сьогодні зіграють Італія та Німеччина. Початок цього поєдинку - о 21:45 за київським часом.

У наступному турі Ліги націй Англія на виїзді зіграє проти Німеччини, а Угорщина в гостях зустрінеться з Італією. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 7 червня.

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