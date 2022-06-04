Гучна сенсація в Лізі націй: Англія вперше за 60 років програла Угорщині

Гучна сенсація в Лізі націй: Англія вперше за 60 років програла Угорщині

Збірна Англії програла Угорщині в стартовому матчі Групи А3 Ліги націй-2022/23.

Команда Гарета Саутгейта зазнала сенсаційної поразки в поєдинку 1-го туру групового раунду. Родоначальники футболу в Будапешті мінімально поступилися угорцям - 1:0 .

Переможний м'яч господарі забили на 66-й хвилині зустрічі - пенальті реалізував Домінік Собослаї.

Примітно, що Угорщина обіграла Англію вперше аж за 60 років. До цього угорці востаннє перемагали англійців ще на Чемпіонаті світу-1962 з рахунком 2:1. Відтоді команда "Трьох левів" не програвала Угорщині 15 матчів поспіль.

Hungary have beaten England for the first time since the 31st of May 1962, ending a 15 game, 21,919 day streak without a win. pic.twitter.com/7sc096ivt3 — Squawka (@Squawka) June 4, 2022

В іншому матчі групи 3 елітної Ліги А сьогодні зіграють Італія та Німеччина. Початок цього поєдинку - о 21:45 за київським часом.

У наступному турі Ліги націй Англія на виїзді зіграє проти Німеччини, а Угорщина в гостях зустрінеться з Італією. Обидва матчі відбудуться у вівторок, 7 червня.

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