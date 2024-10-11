Гучна сенсація в Лізі націй: збірна Англії драматично програла Греції на "Вемблі" (відео)

Переможний гол у компенсований час дозволив грекам стати лідером групи.

Збірна Англії на легендарному стадіоні "Вемблі" сенсаційно програла Греції ( 1:2 ) в матчі 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті B2.

Перший тайм поєдинку минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі греки відкрили рахунок – на 49-й хвилині відзначився Евангелос Павлідіс.

На 83-й хвилині Павлідіс міг збільшити перевагу своєї команди, але після перегляду відеоповтору (VAR) цей гол скасували через офсайд.

На 87-й хвилині "Три леви" зуміли відігратися – точного удару завдав Джуд Беллінгем.

Однак це був ще далеко не кінець. У компенсований час, на 90+4-й хвилині, Павлідіс оформив дубль і приніс грекам перемогу.

Огляд матчу Англія – Греція

Додамо, що після завершення матчу гравці грецької збірної вшанували пам'ять Джорджа Болдока. Напередодні 31-річного футболіста збірної Греції знайшли мертвим у басейні.

В іншому матчі 3-го туру цієї групи збірна Фінляндії на своєму полі поступилася Ірландії з рахунком 1:2.

Таким чином, після трьох турів Греція з 9 очками лідирує у групі 2 Дивізіону B Ліги націй. Англія з 6 балами посідає друге місце. Ірландія йде третьою – 3 пункти. Фінляндія (0) – остання.

У наступному турі Англія на виїзді зіграє проти Фінляндії, а Греція прийме Ірландію. Обидва матчі заплановані на 13 жовтня.

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