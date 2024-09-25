Гучна сенсація: визначився суперник збірної України у чвертьфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу

За вихід до півфіналу світової першості українці позмагаються з Венесуелою.

Збірна України з футзалу дізналася суперника у чвертьфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу. Ним стала команда Венесуели, яка в матчі 1/8 фіналу сенсаційно обіграла Іспанію з рахунком 2:1 .

Перший тайм неочікувано завершився на користь венесуельців – на 13-й хвилині забив воротар південноамериканської збірної Хосе Вільялобос.

Після перерви іспанці відігралися – на 24-й хвилині відзначився Рауль Гомес.

Розв'язка протистояння настала на 39-й хвилині – Віктор Карреньйо приніс Венесуелі сенсаційну перемогу та вихід до чвертьфіналу.

Тож саме Венесуела протистоятиме збірній України у чвертьфіналі ЧС-2024 з футзалу. Напередодні команда Олександра Косенка в 1/8 фіналу здолала Нідерланди (3:1).

Матч Україна – Венесуела відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.

У півфіналі переможець поєдинку Україна – Венесуела зіграє проти тріумфатора матчу між Бразилією та сильнішим у дуелі Іран – Марокко.

Збірна України вшосте в історії бере участь у футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008 року українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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