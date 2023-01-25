Гучне фіаско чемпіона: "Мілан" сенсаційно зазнав розгромної поразки в Серії А (відео)

"Россонері" нічого не змогли протиставити "Лаціо".

"Лаціо" в домашньому матчі 19-го туру італійської Серії А розгромив "Мілан" – 4:0 .

Римляни відправили у ворота чинного чемпіона Італії по два голи в кожному з таймів. Уже на 4-й хвилині господарів вивів уперед Сергій Мілінкович-Савич. а на 38-й хвилині Маттія Дзакканьї зміцнив перевагу "орлів".

У другій половині зустрічі підопічні Мауріціо Саррі довели справу до розгрому. На 67-й хвилині Луїс Альберто реалізував пенальті, а на 75-й хвилині крапку в матчі поставив Феліпе Андерсон.

Огляд матчу

"Мілан" залишився на другому місці в Серії А, маючи 38 очок у своєму активі. "Лаціо" набрав 37 балів і піднявся на третю позицію.

У наступному турі команда Стефано Піолі прийме "Сассуоло", а римляни вдома зіграють з "Фіорентиною". Обидва матчі відбудуться 29 січня.

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