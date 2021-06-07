Гучне обурення Росії та підтримка світової спільноти: реакція Мережі на нову форму збірної України

Екіпірування з картою країни викликало шалений резонанс у соціальних мережах.

6 червня збірна України з футболу представила ігрову форму до Чемпіонату Європи-2020. Нове екіпірування викликало бурхливу реакцію у Мережі. На форму "синьо-жовтих" була нанесена карта країни з Кримом, що викликало обурення в Російській Федерації.

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Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищев закликав заборонити нову форму української збірної через зображену на ній карту країни з Кримом.

"Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Це вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зустрітися.

Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях.

В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям", - цитує Свищева "Чемпионат".

Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Микола Валуєв назвав нову форму збірної України спробою політизувати спорт, заявивши, що Крим - територія Російської Федерації.

"Це спроба політизувати спорт, це некрасиво. Можна припустити, що у Криму проживають громадяни з російським паспортом, які будуть підтримувати збірну України.

Тут є певна хитрість. Треба розуміти, що вони мали на увазі, як це тлумачити. Подія ж може мати подвійне дно.

Політика - така річ, в якій є і подвійні, і потрійні стандарти. Мріяти можна скільки завгодно, але Крим - територія Російської Федерації. Це не обговорюється", - цитує Валуєва "Чемпионат".

Відомий український тренер Мирон Маркевич дав гідну відсіч російським "експертам", порадивши зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

"Перш за все, хотілося б порадити цим "експертам" краще зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і без гімну.

А їхні нахабні вимоги щодо контурів кордонів України на нашій ігровій формі взагалі не витримують критики. Адже це ж саме росіяни окупували нашу територію, а тепер ще сміють щось коментувати і рекомендувати.

Я повністю згоден з президентом УАФ Андрієм Павелком, який сказав, представляючи нову форму, що силует України буде надавати сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя - до Києва, від Донецька і Луганська - до Ужгорода", - цитує Маркевича Meta-ratings.

Також на нову форму відреагувало посольство Сполучених Штатів Америки в Києві, додавши тег "Крим - це Україна".

"Нам подобається нова форма. Слава Україні!", - сказано в повідомленні у Twitter.

Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

"Нам теж подобається!", - додало в коментарях посольство Великої Британії в Україні.

We love it too! — UK in Ukraine (@UKinUkraine) June 7, 2021

В УЄФА вже відповіли російській стороні, що нова форма збірної України відповідає всім вимогам, тому немає жодних підстав, щоб заборонити грати в ній на Євро-2020.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовуваних правил стосовно екіпірування", - наводить слова пресслужби УЄФА Спорт-Экспресс.

Українським уболівальникам форма припала до душі, про це вони написали в соцмережах. Вони також акцентували увагу на гаслах "Слава Україні - Героям слава", якими прикрашений новий комплект "синьо-жовтих".

Збірна України з футболу презентувала нову форму



На цій формі все на місце.

І карта України включно з Кримом і Донбасом



І надписи Слава Україні - Героям Слава!



Істерикою Росії задоволений!Вірю - в них все вийде

Слава Україні! Слава нашим футболістам! pic.twitter.com/xuM0T9DXL0 — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) June 6, 2021

Збірна України з футболу презентувала форму, в якій виступатиме на «Євро-2020».



Як на мене - просто чудово!



Сподіваюсь і на якісну гру! pic.twitter.com/F2v9VPBiom — Назар Приходько (@nazareye) June 6, 2021

Форма збірної України



Не володію інформацією чи так було сплановано — та пропустивши всі адекватні терміни презентації, а до Євро менше тижня, зробили неймовірний ажіотаж!



Сподіваюсь Joma готові ✊ pic.twitter.com/723q9nbg3G — Serhiy Herts (@serhiy_herts) June 7, 2021

Русні допекла оновлена форма української збірної.



Приємно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021

Збірна України зіграє в новій формі.



На ній є все, щоб мордорські ЗМІ назвали нас фошиздами: синьо-блакитна, тризуб, гасла "Слава Україні - Героям слава!", карта України з Кримом.



Вболіваємо за нашу збірну на Євро-2020! pic.twitter.com/ET0h2f2zWE — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) June 7, 2021

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

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