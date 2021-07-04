Гучні оплески, прапори та "Червона рута": як збірну України зустрічали після прильоту з Євро-2020

Гучні оплески, прапори та "Червона рута": як збірну України зустрічали після прильоту з Євро-2020

Чвертьфіналісти Чемпіонату Європи повернулися додому.

4 липня збірна України повернулася на батьківщину. Напередодні головна футбольна команда країни завершила виступи на Євро-2020, розгромно програвши Англії в 1/4 фіналу.

В аеропорту "Бориспіль" підопічних Андрія Шевченка прийшли зустріти уболівальники та журналісти. Тисячі українців із національною символікою вітали збірну оплесками та скандуванням "Молодці, молодці". А в небі в цей час майоріли численні синьо-жовті прапори.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

До події також долучилися відомі зірки української естради - лідер групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та репер ЯрмаК, які разом із уболівальниками виконали на честь команди Гімн України.

УАФ

УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко в оточенні гравців вийшов на сцену та подякував фанатам за підтримку упродовж усього турніру.

"Я вдячний вам за таку підтримку. Ви навіть не уявляєте, як це було важливо, коли ми виходили на матчі. Ми вдячні всім, хто приїхав підтримати команду, хто вболівав за нас в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку. Я вдячний хлопцям за самовіддачу, за бажання й за той футбол, який вони продемонстрували. Слава Україні!" - сказав Шевченко.

УАФ

Після цього фанати провели збірну України зі сцени до автобуса, зворушливо затягнувши "Червону руту".

УАФ

Україна вперше в історії вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи. На попередніх двох континентальних форумах "синьо-жовті" не могли подолати груповий етап.

Команда Андрія Шевченка пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

Сенсаціїї не сталося: збірна Англії розгромила національну команду України у чвертьфіналі Євро-2020

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