Гучний скандал на ЧС з карате: українку Терлюгу позбавили місця у фіналі після протесту суперниці

Українська каратистка Анжеліка Терлюга після великого скандалу не змогла пробитися до фіналу чемпіонату світу, який триває в угорському Будапешті.

У півфіналі вагової категорії до 55 кг українка зустрічалася з представницею Болгарії Івет Горановою, яка перемагала Анжеліку на двох попередніх чемпіонатах світу, а також у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо.

Сутичка завершилась перемогою Терлюги з рахунком 14:11, але команда Горанової подала протест через те, що під час поєдинку на табло не йшов відлік часу.

Організатори змагань задовільнили апеляцію каратистки з Болгарії, ухваливши рішення про перегравання півфінальної сутички. Каратистки знову вийшли на татамі, а їхній поєдинок повернули на час 1:17 хвилини з рахунком 5:4 на користь болгарки.

У повторній сутичці Анжеліка програла – 4:6. Таким чином, 31-річна уродженка Одеси не змогла вийти до фіналу та буде змагатись за "бронзу".

Після поєдинку з Горановою українська каратистка емоційно прокоментувала несправедливе суддівство у півфіналі чемпіонату світу.

"Несправедливість, в яку я просто не можу повірити! Чому так сталось?! За що?! Чому зі мною?! Болгарська сторона подає протест до Всесвітньої федерації карате, що був збій годинника в середині бою. Тобто вони весь поєдинок мовчали і в кінці, коли програли, вирішили використати ситуацію з годинником. Якби виграли, теж би так діяли?! Не думаю.

І що роблять судді ?! Вони повертають нас на татамі від середини поєдинку, де я програю 5:4. Ви можете в таке повірити?! Я – ні. Вони не додали 7 секунд в кінці, вони не побачили проблеми в роботі людини, яка відповідає за час, вони просто розтоптали мене своїм несправедливим рішенням!

Коли вони повернули бій, болгарська суперниця тікала по кутах і не хотіла більше битися. Тобі з цим жити, Івет. Ти саме так хотіла до фіналу чемпіонатуу світу?! Я ніколи не пробачу за цей день! Це був не спорт! Це просто несправедливість! А тепер мені хтось буде казати, іди і зберись на свій бронзовий фінал?!

Та я просто ненавиджу цей спорт! А тепер не треба думати, чому карате неолімпійський вид спорту більше. Бо де ще може статись така ситуація?! Вони просто знайшли якусь помилку з таймером і змусили мене іти і знову битись, і почали з рахунку, де я програю. Ви навіть не зробили новий бій. Я сьогодні нікого не підвела! Я чесно виграла і маю бути у фіналі! В мене вкрали мою мрію!", – написала Терлюга у себе в Instagram.

Зазначимо, що Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2020 у Токіо. Однак на рівні чемпіонатів світу Анжеліка ще не здобувала медалей. Тож у бронзовому фіналі, який відбудеться в суботу, 28 жовтня, вона може виграти свою дебютну нагороду на ЧС.

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