Гучний скандал у гандболі: гравців збірної Росії відсторонили за гру на тоталізаторі

Гучний скандал у гандболі: гравців збірної Росії відсторонили за гру на тоталізаторі

Вісім гандболістів юнацької збірної Росії покарані за причетність до ставок на ігри Чемпіонату Європи.

Комісія з етики федерації гандболу Росії тимчасово відсторонила від змагань вісьмох гравців юнацької збірної, які брали участь у Чемпіонаті Європи 2021 року в Хорватії.

Як повідомляється на сайті ФГР, у результаті розслідування було встановлено, що група гравців російської збірної підтримувала зв'язок з особами, які займалися організацією ставок.

Президент ФГР Сергій Шишкарьов порівняв гандболістів, причетних до махінацій, із зрадниками.

"Факти, виявлені комісією з етики, викликають у мене не тільки обурення, але і почуття глибокого розчарування щодо молодих гравців. Я прирівнюю це до зради батьківщини.

Ми докладаємо багато зусиль для того, щоб вивести чоловічий гандбол із затяжної кризи, в якій він опинився останніми роками. Однак перемогти недугу можна тільки одним способом: розкрити нарив і якомога швидше почати лікування, можливо, навіть хірургічне", - заявив Шишкарьов.

На юнацькому Чемпіонаті Європи російські гандболісти програли сім матчів із восьми, зіграних на турнірі.

У підсумку збірна Росії посіла 15-те місце з 16 команд,

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