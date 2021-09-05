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Гучний скандал у матчі збірних Бразилії і Аргентини: поліція спробувала заарештувати просто на полі гравців гостей (відео)

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Гучний скандал у матчі збірних Бразилії і Аргентини: поліція спробувала заарештувати просто на полі гравців гостей (відео)

Associated Press

У Південній Америці киплять дикі пристрасті.

Матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 між збірними Бразилії та Аргентини обернувся гучним скандалом.

Поєдинок було зупинено, коли команди зіграли лише п'ять хвилин. На поле вийшла поліція і спробувала заарештувати гравців гостей Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Джовані Ло Чельсо і Крістіана Ромеро.

Всі четверо виступають в Англії. У Бразилії ж щодо осіб, які прибувають з Великої Британії, діє 14-денний карантин.

Як повідомляє TyC Sports, під час в'їзду на територію країни Мартінес, Буендіа, Ло Чельсо і Ромеро дали міграційним службам неправдиву інформацію, що вони Туманний Альбіон не відвідували.

Бразильські правоохоронці спробували затримати чотирьох футболістів в готелі Сан-Паулу, але виявилося, що ті з командою вже виїхали на гру, тому вони виришили за ними на стадіон.

На знак протесту проти дій поліції аргентинці разом зі своїм зірковим капітаном Ліонелем Мессі відмовилися догравати матч і покинули поле.

  • Бразильці і аргентинці лідирують в американському відборі ЧС-2022. Перші набрали 21 очко в семи іграх, другі - 15.
  • 10 вересня Бразилія повинна прийняти Перу, Аргентина цього ж дня вдома зіграє з Болівією.
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