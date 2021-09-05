Гучний скандал у матчі збірних Бразилії і Аргентини: поліція спробувала заарештувати просто на полі гравців гостей (відео)

Гучний скандал у матчі збірних Бразилії і Аргентини: поліція спробувала заарештувати просто на полі гравців гостей (відео)

У Південній Америці киплять дикі пристрасті.

Матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 між збірними Бразилії та Аргентини обернувся гучним скандалом.

Поєдинок було зупинено, коли команди зіграли лише п'ять хвилин. На поле вийшла поліція і спробувала заарештувати гравців гостей Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Джовані Ло Чельсо і Крістіана Ромеро.

Всі четверо виступають в Англії. У Бразилії ж щодо осіб, які прибувають з Великої Британії, діє 14-денний карантин.

Як повідомляє TyC Sports, під час в'їзду на територію країни Мартінес, Буендіа, Ло Чельсо і Ромеро дали міграційним службам неправдиву інформацію, що вони Туманний Альбіон не відвідували.

Бразильські правоохоронці спробували затримати чотирьох футболістів в готелі Сан-Паулу, але виявилося, що ті з командою вже виїхали на гру, тому вони виришили за ними на стадіон.

На знак протесту проти дій поліції аргентинці разом зі своїм зірковим капітаном Ліонелем Мессі відмовилися догравати матч і покинули поле.

Así fue como autoridades sanitarias detuvieron el Brasil vs Argentina por el tema de los jugadores Albicelestes que vinieron de Inglaterra



no lo pudieron hacer antes del partido, en el aeropuerto, en el hotel rumbo al estadio. Tenía que empezar el partido



Que vergüenza pic.twitter.com/2dIjBFRnM4 — DIEGOL ⚽️ (@ Diegol90Mx) September 5, 2021

Бразильці і аргентинці лідирують в американському відборі ЧС-2022. Перші набрали 21 очко в семи іграх, другі - 15.

10 вересня Бразилія повинна прийняти Перу, Аргентина цього ж дня вдома зіграє з Болівією.

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