Гучний скандал у матчі збірних Бразилії і Аргентини: поліція спробувала заарештувати просто на полі гравців гостей (відео)

У Південній Америці киплять дикі пристрасті.
Матч відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 між збірними Бразилії та Аргентини обернувся гучним скандалом.
Поєдинок було зупинено, коли команди зіграли лише п'ять хвилин. На поле вийшла поліція і спробувала заарештувати гравців гостей Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Джовані Ло Чельсо і Крістіана Ромеро.
Всі четверо виступають в Англії. У Бразилії ж щодо осіб, які прибувають з Великої Британії, діє 14-денний карантин.
Як повідомляє TyC Sports, під час в'їзду на територію країни Мартінес, Буендіа, Ло Чельсо і Ромеро дали міграційним службам неправдиву інформацію, що вони Туманний Альбіон не відвідували.
Бразильські правоохоронці спробували затримати чотирьох футболістів в готелі Сан-Паулу, але виявилося, що ті з командою вже виїхали на гру, тому вони виришили за ними на стадіон.
На знак протесту проти дій поліції аргентинці разом зі своїм зірковим капітаном Ліонелем Мессі відмовилися догравати матч і покинули поле.
Así fue como autoridades sanitarias detuvieron el Brasil vs Argentina por el tema de los jugadores Albicelestes que vinieron de Inglaterra— DIEGOL ⚽️ (@ Diegol90Mx) September 5, 2021
no lo pudieron hacer antes del partido, en el aeropuerto, en el hotel rumbo al estadio. Tenía que empezar el partido
Que vergüenza pic.twitter.com/2dIjBFRnM4
- Бразильці і аргентинці лідирують в американському відборі ЧС-2022. Перші набрали 21 очко в семи іграх, другі - 15.
- 10 вересня Бразилія повинна прийняти Перу, Аргентина цього ж дня вдома зіграє з Болівією.