Гучний скандал у Серії А: тренер ударив головою гравця суперників і втратив роботу (відео)

Роберто Д'Аверса був звільнений з посади керманича "Лечче" після свого зухвалого вчинку.

Великим скандалом закінчився матч 28-го туру італійської Серії А між "Лечче" та "Вероною". Головний тренер господарів Роберто Д'Аверса після поразки своєї команди з рахунком 0:1 підійшов до форварда гостей Томаса Анрі і вдарив його головою в обличчя.

Футболіст "Верони" одразу ж упав на газон, але потім швидко піднявся і намагався з'ясувати стосунки з керманичем "Лечче", проте його зупинили одноклубники. За свою витівку Д'Аверса отримав від арбітра червону картку.

Причиною невдоволення тренера "Лечче" стало те, що Анрі після фінального свистка сперечався з гравцем його команди Маріном Погранчичем та нібито провокував того.

Lecce coach Roberto D’Aversa appeared to headbutt Verona striker Thomas Henry at full time….. pic.twitter.com/FUI78TAkht — Italian Football News (@footitalia1) March 10, 2024

Після завершення матчу Роберто попросив вибачення за свій ганебний вчинок, опублікувавши допис на сторінці в Instragram.

"Я хотів би попросити вибачення в усіх та водночас коротко відтворити сумний і неприємний епізод, в якому зіграв негативну роль наприкінці матчу "Лечче" – "Верона". Я зіткнувся з Анрі лоб у лоб, але я не бив футболіста "Верони" та не отримав від нього удару головою. Це був фізичний контакт, вельми негативний приклад, неспортивна поведінка, породжена тиском і адреналіном, але це мене не виправдовує", – написав Д'Аверса.

Однак керівництво "Лечче" жорстко відреагувало на інцидент і звільнило тренера, який очолював клуб від червня 2023 року.

Станом на зараз "Лечче" йде на 15-му місці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 25 очок після 28 матчів. Від зони вильоту команду відділяє лише один заліковий бал.

У наступному матчі італійського чемпіонату "Лечче" 16 березня на виїзді зіграє з найгіршою командою ліги "Салернітаною".

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