Гучний скандал у Туреччині: "Фенербахче" знявся з матчу за Суперкубок через хвилину після початку

"Канарки" вирішили бойкотувати поєдинок з "Галатасараєм".
Матч за Суперкубок Туреччини з футболу закінчився майже одразу після стартового свистка. Гравці "Фенербахче" залишили поле на 2-й хвилині поєдинку з "Галатасараєм".
У такий спосіб "канарки" відреагували на відмову місцевої федерації футболу перенести матч за Суперкубок – "Фенербахче" просив зіграти в іншу дату, оскільки 11 квітня повинен провести перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій проти грецького "Олімпіакоса".
У відповідь "Фенербахче" влаштував бойкот гри з "Галатасараєм". Клуб виставив на поле юнацьку команду, яка вже на першій хвилині матчу пропустила гол – забив Мауро Ікарді. Після цього футболісти "канарок" пішли з поля і більше не повернулися.
GOL | Galatasaray 1-0 Fenerbahçe— A Spor (@aspor) April 7, 2024
⚽️ 1' Mauro Icardi#SüperKupa #GSvFB pic.twitter.com/2YV8mn3yNu
Своєю чергою, "Галатасарай" почав одразу ж почав святкувати завоювання трофею, оскільки тепер "Фенербахче" отримає технічну поразку.
#SONDAKİKA - Fenerbahçe sahadan çekildi!— A Spor (@aspor) April 7, 2024
Fenerbahçe 1-0 gerideyken sahadan çekildi, maç ile ilgili TFF karar verecek.#SüperKupa #GSvFB pic.twitter.com/B5tB1Afs41
Потім "Галатасарай" вирішив провести матч проти своєї резервної команди, аби вболівальники, які приїхали до іншого міста на гру за Суперкубок, подивились хоча б якийсь поєдинок.
April 7, 2024
Додамо, що цим подіям передував ще один великий скандал. "Фенербахче" мав намір знятись з чемпіонату Туреччини через напад фанатів "Трабзонспора" на гравців "канарок" після матчу 30-го туру національної першості. Керівництво "Фенербахче" розглядає варіант виходу з турецької Суперліги.
"Сьогодні, коли ми виходимо на поле не для того, щоб перемагати, а для того, щоб відстоювати свої права, ми хочемо наголосити: не тільки у футболі, а й у кожній галузі, до якої ми належимо, ми служимо турецькому спорту всю нашу 117-річну історію. У нашому музеї зберігаються тисячі трофеїв, зароблені нашою працею. Ми поділяємо національні цінності разом із 30 мільйонами вболівальників. Ми продовжимо наполягати на своєму сьогодні, завтра, як і вчора", – йдеться в заяві "Фенербахче" після бойкоту матчу за Суперкубок Туреччини.
Зазначимо, що наразі "Фенербахче" посідає друге місце у чемпіонаті Туреччини. Відставання "канарок" від лідера "Галатасарая" склада лише два очки.
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