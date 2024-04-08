Гучний скандал у Туреччині: "Фенербахче" знявся з матчу за Суперкубок через хвилину після початку

Матч за Суперкубок Туреччини з футболу закінчився майже одразу після стартового свистка. Гравці "Фенербахче" залишили поле на 2-й хвилині поєдинку з "Галатасараєм".

У такий спосіб "канарки" відреагували на відмову місцевої федерації футболу перенести матч за Суперкубок – "Фенербахче" просив зіграти в іншу дату, оскільки 11 квітня повинен провести перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги конференцій проти грецького "Олімпіакоса".

У відповідь "Фенербахче" влаштував бойкот гри з "Галатасараєм". Клуб виставив на поле юнацьку команду, яка вже на першій хвилині матчу пропустила гол – забив Мауро Ікарді. Після цього футболісти "канарок" пішли з поля і більше не повернулися.

Своєю чергою, "Галатасарай" почав одразу ж почав святкувати завоювання трофею, оскільки тепер "Фенербахче" отримає технічну поразку.

Потім "Галатасарай" вирішив провести матч проти своєї резервної команди, аби вболівальники, які приїхали до іншого міста на гру за Суперкубок, подивились хоча б якийсь поєдинок.

Додамо, що цим подіям передував ще один великий скандал. "Фенербахче" мав намір знятись з чемпіонату Туреччини через напад фанатів "Трабзонспора" на гравців "канарок" після матчу 30-го туру національної першості. Керівництво "Фенербахче" розглядає варіант виходу з турецької Суперліги.

"Сьогодні, коли ми виходимо на поле не для того, щоб перемагати, а для того, щоб відстоювати свої права, ми хочемо наголосити: не тільки у футболі, а й у кожній галузі, до якої ми належимо, ми служимо турецькому спорту всю нашу 117-річну історію. У нашому музеї зберігаються тисячі трофеїв, зароблені нашою працею. Ми поділяємо національні цінності разом із 30 мільйонами вболівальників. Ми продовжимо наполягати на своєму сьогодні, завтра, як і вчора", – йдеться в заяві "Фенербахче" після бойкоту матчу за Суперкубок Туреччини.

Зазначимо, що наразі "Фенербахче" посідає друге місце у чемпіонаті Туреччини. Відставання "канарок" від лідера "Галатасарая" склада лише два очки.

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