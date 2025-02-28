Гучний скандал у Туреччині: Моурінью отримав суворе покарання за расизм і приниження арбітра

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью отримав чотириматчеву дискваліфікацію через расистські висловлювання на адресу представників "Галатасарая" та образи четвертого арбітра поєдинку чемпіонату Туреччини.

Про це повідомила Федерація футболу Туреччини.

Після матчу 25-го туру турецької Суперліги проти "Галатасарая" (0:0) 62-річний португальський фахівець під час пресконференції розкритикував поведінку представників команди суперника, які перебували на лавці для запасних.

"Я повинен подякувати арбітру. У тій ситуації, що я згадував, всі на лавці для запасних суперників стрибали, немов мавпи. Якби гру судив турецький арбітр, він би показав жовту картку Юсуфу Акчічеку на першій хвилині. Мені б довелося замінити його на п'ятій хвилині", – сказав Моурінью.

Після цього "Галатасарай" виступив з офіційною заявою, у якій засудив висловлювання Жозе, звинувативши його у расизмі. Клуб повідомив про намір подати позов проти португальця та звернутися зі скаргою до УЄФА та ФІФА.

Водночас у "Фенербахче" стали на захист свого тренера, заявивши, що його слова було вирвано з контексту.

У підсумку Федерація футболу Туреччини покарала Моурінью чотириматчевою дискваліфікацією. Два поєдинки "бану" й штраф у розмірі 1,5 мільйона турецьких лір (приблизно 41 тисяча доларів) португалець отримав за слова, що "порушують спортивну етику, сприяють насильству та безладам і можуть спровокувати сутички між уболівальниками".

Відсторонення на ще дві гри та штраф 117 тисяч турецьких лір (приблизно 3 тисячі 200 доларів) дісталися Жозе за "принизливі та образливі заяви на адресу четвертого арбітра".

"Фенербахче" вже готується подавати апеляцію на рішення Федерації футболу Туреччини щодо покарання для Моурінью.

Наразі у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини лідирує "Галатасарай", який випереджає "Фенербахче" на шість очок.

Нагадаємо, Моурінью очолив "Фенербахче" влітку минулого року. Раніше Жозе працювавав у "Порту", "Челсі", "Інтері", мадридському "Реалі", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгемі" та "Ромі", звідки його звільнили на початку 2024-го.

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