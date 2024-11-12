Гучний скандал в АПЛ: арбітра відсторонили через принизливі слова про "Ліверпуль" та Клоппа (відео)

Арбітра англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) Девіда Кута відсторонили від роботи, після того, як в Інтернеті з'явилося відео, на якому він зневажливо висловлюється про "Ліверпуль" та його колишнього головного тренера Юргена Клоппа.

Про це повідомляє BBC.

На опублікованому в Мережі відео 42-річний англійський рефері називає мерсисайдський клуб "лайном", а німецького тренера "зарозумілим засранцем".

"Ліверпуль – лайно! Клопп? Він засранець, повний засранець. Крім того, що він зробив зі мною в матчі проти "Бернлі" під час пандемії, він звинуватив мене у брехні. Мені не цікаво розмовляти з кимось настільки до біса зарозумілим. Я зроблю все, щоб більше ніколи не розмовляти з ним", – сказав Кут у ролику, який нібито було записано минулого літа.

На відео Кут також наголосив, що воно не повинне потрапити до публічного простору, оскільки це може зруйнувати його кар'єру.

Однак запис таки поширили в соцмережах, після чого англійська суддівська організація (PGMOL) одразу відсторонила Кута від роботи до завершення розслідування. Скандальне відео перевірять на предмет його автентичності. Існує ймовірність, що ролик може бути підробкою або створеним з використанням штучного інтелекту.

Premier League referee David Coote said WHATTTTT????? pic.twitter.com/TCO2CJS7ob — george (@StokeyyG2) November 11, 2024

Зазначимо, що ще зовсім нещодавно, 9 листопада, Кут працював головним арбітом матчу 11-го туру АПЛ сезону-2024/25 між "Ліверпулем" та "Астон Віллою", який завершився перемогою мерсисайдців з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що "Ліверпуль" наразі лідирує в АПЛ. Підопічні Арне Слота випереджють найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" на п'ять очок.

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