Гучний скандал в АПЛ: судді помилково не зарахували гол "Ліверпуля" в матчі з "Тоттенгемом"

Судді матчу 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Тоттенгемом" і "Ліверпулем" припустилися помилки і несправедливо не зарахували гол "червоних" у першому таймі.

На 34-й хвилині мерсисайдці, які на той момент вже грали удесятьох після вилучення Кертіса Джонса, забили зусиллями Луїса Діаса. Але бригада арбітрів на чолі з Саймоном Гупером, скориставшись системою відеоповторів (VAR), скасувала гол через офсайд.

Насправді ж цей гол було забито за правилами. На стоп-кадрі помітно, що нога гравця "Тоттенгема" знаходилась ближче до воріт, ніж плече футболіста "Ліверпуля".

I'll say it again, the Premier League has an Agenda Against Liverpool and Chelsea.



Luiz Diaz is Not Offside, You can see The VAR did not Draw any Lines.



Curtis Jones did not deserve the Red card, He clearly won the Ball.#TOTLIV pic.twitter.com/B53Shwfub0 — Dennoh (@CFC_dennoh) September 30, 2023

Поєдинок завершився перемогою "шпор" з рахунком 2:1 . Вирішальний гол команда Юргена Клоппа пропустила на 90+6-й хвилині, коли догравала удев'ятьох після того, як червону картку в середині другого тайму отримав Діогу Жота.

Після завершення матчу Професійна організація арбітрів Англії (PGMOL) визнала помилку арбітрів у матчі "Тоттенгем" – "Ліверпуль". Виявилося, що між суддями сталося непорозуміння у радіопереговорах. Відеоасистент подумав, що рефері в полі зарахував гол Діаса, а не навпаки, тому й не втрутився в епізод.

"Гол Луїса Діаса було скасовано через офсайд суддівською бригадою. Це була явна й очевидна фактична помилка, яка мала призвести до того, що гол зарахували б завдяки втручанню VAR, однак VAR не зміг втрутитися. Ми проведемо повну перевірку обставин, які спричинили помилку", – йдеться у заяві PGMOL.

Після перемоги "Тоттенгем" з 17 очками піднявся на друге місце в АПЛ і відстає від лідера "Манчестер Сіті" лише на один бал. "Ліверпуль" (16 пунктів) перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі "Тоттенгем" 7 жовтня на виїзді зіграє з "Лутоном", а мерсисайдці днем пізніше в гостях зустрінуться з "Брайтоном".

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