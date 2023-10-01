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Гучний скандал в АПЛ: судді помилково не зарахували гол "Ліверпуля" в матчі з "Тоттенгемом"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Гучний скандал в АПЛ: судді помилково не зарахували гол "Ліверпуля" в матчі з "Тоттенгемом"

"Тоттенгем" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Рішення головного арбітра вплинуло на результат поєдинку.

Судді матчу 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Тоттенгемом" і "Ліверпулем" припустилися помилки і несправедливо не зарахували гол "червоних" у першому таймі.

На 34-й хвилині мерсисайдці, які на той момент вже грали удесятьох після вилучення Кертіса Джонса, забили зусиллями Луїса Діаса. Але бригада арбітрів на чолі з Саймоном Гупером, скориставшись системою відеоповторів (VAR), скасувала гол через офсайд.

Насправді ж цей гол було забито за правилами. На стоп-кадрі помітно, що нога гравця "Тоттенгема" знаходилась ближче до воріт, ніж плече футболіста "Ліверпуля".

Поєдинок завершився перемогою "шпор" з рахунком 2:1. Вирішальний гол команда Юргена Клоппа пропустила на 90+6-й хвилині, коли догравала удев'ятьох після того, як червону картку в середині другого тайму отримав Діогу Жота.

Після завершення матчу Професійна організація арбітрів Англії (PGMOL) визнала помилку арбітрів у матчі "Тоттенгем" – "Ліверпуль". Виявилося, що між суддями сталося непорозуміння у радіопереговорах. Відеоасистент подумав, що рефері в полі зарахував гол Діаса, а не навпаки, тому й не втрутився в епізод.

"Гол Луїса Діаса було скасовано через офсайд суддівською бригадою. Це була явна й очевидна фактична помилка, яка мала призвести до того, що гол зарахували б завдяки втручанню VAR, однак VAR не зміг втрутитися. Ми проведемо повну перевірку обставин, які спричинили помилку", – йдеться у заяві PGMOL.

Після перемоги "Тоттенгем" з 17 очками піднявся на друге місце в АПЛ і відстає від лідера "Манчестер Сіті" лише на один бал. "Ліверпуль" (16 пунктів) перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі "Тоттенгем" 7 жовтня на виїзді зіграє з "Лутоном", а мерсисайдці днем пізніше в гостях зустрінуться з "Брайтоном".

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Дата публікації
Перегляди
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