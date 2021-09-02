Гучний скандал в Ісландії через сексуальні домагання: керівництво Асоціації футболу країни пішло у відставку

Гучний скандал в Ісландії через сексуальні домагання: керівництво Асоціації футболу країни пішло у відставку

Влада держави не залишилася осторонь від інциденту.

Керівництво Футбольної асоціації Ісландії (ФАІ) в повному складі пішло у відставку після звинувачень одного з гравців національної збірної в сексуальних домаганнях.

Інцидент трапився ще у 2017 році, проте про нього стало відомо тільки зараз. 25-річна Торхільдур Гіда Арнарсдоуттір розповіла, що вона стала жертвою домагань з боку футболіста збірної Ісландії.

Пізніше шведський "Гетеборг" повідомив, що одного з його гравців звинувачено в аналогічному злочину, скоєному у 2017 році. У складі клубу всього один футболіст з Ісландії - Колбейн Сігторссон.

Після того, як про інцидент стало відомо громадськості, на нього відреагували у ФАІ. Глава організації Гудні Бергссон заявив, що скарг щодо сексуальних домагань з боку футболістів вони не отримували, повідомляє BBC.

У країні відреагували на таку заяву закликами про відставку. Незабаром все керівництво ФАІ під тиском громадськості ухвалило рішення залишити свої посади.

Прем'єр-міністр Ісландії Катрін Якобсдоуттір, коментуючи ситуацію, висловила надію, що цей інцидент буде уроком для футбольного світу.

31-річний Сігторссон зіграв у складі збірної Ісландії 64 матчі і забив 26 м'ячів.

Колбейн - один із найкращих бомбардирів в історії своєї національної команди.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, відомому футболісту Робіньо дали 9 років в'язниці за групове зґвалтування.

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