Гучний трансфер усе ближче: "Шахтар" перебуває за крок від підписання зіркового футболіста

Клуб гравця прийняв умови "гірників".

Донецький " Шахтар ", схоже, в зимове трансферне вікно може підписати талановитого футболіста амстердамського "Аякса" - Давіда Нереса.

Як повідомляє Meta-Ratings, нідерландці прийняли умови "гірників" щодо придбання 24-річного форварда.

За наявною інформацією, переговори майже на фінальній стадії, а угода має бути завершена вже найближчим часом. Сам бразилець може навіть встигнути приєднатися до команди Роберто Де Дзербі на першому зборі донеччан у Туреччині.

Раніше видання Goal проінформувало, що "Шахтар" готовий заплатити за Нереса 17 мільйонів євро з урахуванням бонусів До цієї суми увійдуть бонуси за спортивні досягнення гравця. Також донеччани готові виплатити амстердамцям 15% від суми майбутнього перепродажу бразильця.

На Нереса також претендують англійські "Евертон" українця Віталія Миколенка та "Ньюкасл", а також французький "Ліон";

Цього сезону на рахунку нападника 22 матчі в усіх турнірах, чотири забиті голи та дві результативні передачі. На його рахунку також один гол та сім поєдинків за збірну Бразилії.

Додамо, що Нерес перебрався до "Аякса" взимку 2017 року з бразильського "Сан-Паулу" за 22 мільйони євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Давида у 22 млн євро, його контракт з "Аяксом" закінчується влітку 2023 року.