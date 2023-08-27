Гучно прокричав "ЗСУ": Усик присвятив перемогу над Дюбуа захисникам України

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Даніелем Дюбуа.

Під час інтерв'ю у ринзі Усик заявив, що присвячує свій тріумф батьківщині та Збройним Силам України.

"Я дуже дякую всім за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", – сказав Усик.

Наприкінці своєї короткої промови Олександр голосно прокричав "ЗСУ", на що публіка "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві відреагувала гучними оплесками.

Усик нокаутував Дюбуа у 9-му раунді. Рефері зупинив поєдинок після того, як британець вдруге побував у нокдауні.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

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