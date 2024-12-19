"Гуркіт у джунглях": переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає унікальний пояс (фото, відео)

На кону довгоочікуваного бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі стоятимуть не лише пояси, якими володіє український боксер.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає унікальний трофей – пам'ятний чемпіонський пояс, присвячений 50-й річниці легендарного бою Мохаммеда Алі та Джорджа Формана, який отримав назву "The Rumble in the Jungle" (у перекладі – "Гуркіт у джунглях").

Пояс зроблений із золота та прикрашений леопардовим принтом, а по його боках розташовані спеціальні пластини із зображеннями українського та британського боксерів. За словами Сулеймана, цей ексклюзивний трофей був "розроблений і створений у серці Африки".

Унікальний пояс, який отримає переможець реваншу Усик – Ф'юрі / Фото: x.com/wbcmoro

Унікальний пояс, який отримає переможець реваншу Усик – Ф'юрі / Фото: x.com/wbcmoro

Унікальний пояс, який отримає переможець реваншу Усик – Ф'юрі / Фото: x.com/wbcmoro

"Гуркіт у джунглях" вважається одним з найвеличніших боксерських поєдинків XX століття. Бій відбувся 30 жовтня 1974 року в Кіншасі, Заїр (нині – ДР Конго). Тоді Алі нокаутував Формана у восьмому раунді, завдавши чемпіону першої поразки в його кар'єрі.

Meet the Rumble in the Jungle 50th Anniversary Commemorative belt, the iconic WBC heavyweight championship between @MuhammadAli vs @GeorgeForeman designed and created in the heart of Africa . This unique special trophy will be awarded to the winner of #UsykFury2 this Saturday in… pic.twitter.com/wLebny8iFe — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) December 17, 2024

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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