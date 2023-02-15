Гутцайт на прикладі бійки "Миная" в Туреччині застеріг від допущення росіян і білорусів до Олімпіади

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт прокоментував масову бійку між футболістами закарпатського "Миная" та російського "Шинника", яка сталася під час зборів команд у Туреччині.

Гутцайт наголосив, що ця ситуація доводить хибність можливого рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

За його словами, це створить небезпеку як для українських спортсменів, так і для представників країн-агресорок.

"13 лютого 2023 року під час тренувальних зборів, відбулася бійка між нашими футболістами ужгородського "Миная" та гравцями ярославського "Шинника", які проживали в одному готелі.

6 грудня 1956 року у рамках XVI Літніх Олімпійських ігор у місті Мельбурн (Австралія) відбувся найскандальніший в історії півфінальний поєдинок із водного поло між збірними Угорщини та СРСР, що отримав назву "кров у басейні" ("матч на кривавій воді"). Сутичка між гравцями продовжилась кривавим поєдинком тисяч вболівальників.

Що хочуть побачити ті, хто розглядає питання про допущення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання та Олімпійські ігри-2024? Хто візьме на себе відповідальність за безпеку українських спортсменів і представників країн-агресорок?", – написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що позиція України щодо повернення РФ та Білорусі до міжнародних спортивних змагань не змінилася.

"Наша позиція незмінна: спортсмени країн-агресорок повинні бути відсторонені від участі у міжнародних змаганнях у будь якому статусі, навіть нейтральному", – резюмував Гутцайт.

Раніше МОК повідомив, що остаточне рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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