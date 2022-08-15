Гутцайт розповів про поновлення спортивних змагань в Україні та боротьбу з РФ на санкційному фронті

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував відновлення в умовах війни з Росією внутрішніх чемпіонатів з різних видів спорту, а також роботу над повною забороною на участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях.

Зокрема міністр розповів деталі проведення чемпіонату України з футболу-2022/23. Старт нового сезону УПЛ запланований на 23 серпня.

"На жаль, всі змагання відбуватимуться в Україні без глядачів. Щоб під час війни не було багато скупчень людей на спортивних заходах. Основне - це дотримання правил безпеки. Тобто до матчу ми відпрацьовуємо з військовою адміністрацією умови проведення, на яких спорудах, де, щоб поруч було сховище. Щоб воно було в радіусі 500 метрів. Це стосується усіх спортивних заходів. Футбол, баскетбол чи волейбол... Ми ж відновили всі внутрішні чемпіонати, тому потрібно буде пройти ці всі умови, без яких не будуть проводитися наші чемпіонати, зокрема УПЛ, яка розпочнеться 23 серпня.

Чи зможемо дивитися по телебаченню? Звісно. Зараз відпрацьовуємо з Асоціацією. Ми відпрацьовуємо для наших телеглядачів, щоб вони дивилися ці матчі", - сказав Гутцайт.

Також міністр згадав неймовірні успіхи українських спортсменів під час війни та наголосив, що разом зі спортивними федераціями докладає усіх зусиль, щоб не допусти атлетів країн-агресорок до міжнародних змагань.

"Нас дивують наші спортсмени. У такий складний час для нас дуже важливий спортивний фронт, щоб були перемоги й всі бачили український прапор, наших спортсменів, які стоять на п'єдесталі, які розповідають, що відбувається, які говорять всьому світу "Стоп війні".

Ми кожного дня працюємо, щоб росіян і білорусів не допускали до змагань. Кожна федерація працює на своєму рівні. І я як президент федерації фехтування теж працюю на своєму рівні, щоб фехтувальники РФ не з'являлися на міжнародній арені. Тому що у них є бажання з'явитися під нейтральним прапором. І ми працюємо над тим, щоб не бачити росіян навіть під нейтральним прапором. Поки не закінчиться війна, щоб ми не бачили їх на міжнародних змаганнях. Це дуже важливо на нашому дипломатичному спортивному фронті спілкуватися з федераціями, показувати їм відео, показувати фото, що відбувається, скільки зруйновано спортивних арен, майданчиків, стадіонів, скільки вже загинуло наших спортсменів, скільки спортсменів боронять нашу країну", - резюмував Гутцайт.

Раніше повідомлялося, що Гутцайт розповів, скільки українських спортсменів і тренерів вбили рашисти.

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