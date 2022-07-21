Гутцайт розповів, скільки українських спортсменів і тренерів вбили рашисти

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів про втрати українського спорту під час повномасштабної війни з російськими загарбниками.

За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення від рук окупантів загинуло 110 українських спортсменів і тренерів.

Про це Вадим Гутцайт розповів у межах проєкту "Спортивний фронт", який група 1+1 media запустила спільно з легендарним футболістом Андрієм Шевченком

"Понад 3 тисячі наших спортсменів і тренерів зі зброєю в руках захищають Україну і всю Європу, а на волонтерському фронті понад 1100 представників українського спорту.

На превеликий жаль, росіяни вбили 110 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою та від ворожих обстрілів. Є також поранені, а 22 людини перебувають у полоні", - сказав Гутцайт.

Раніше Гутцайт повідомляв, що російські окупанти зруйнували або пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури України. Загальну суму збитків, яких Росія вже завдала українському спорту, міністерство оцінювало в 130 мільйонів доларів.

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