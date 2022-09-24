Гутцайт: серед звільнених з полону українських воїнів – троє спортсменів

У середу, 21 вересня, Україна повернула з російського полону 215 військових. Серед них було і декілька спортсменів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, що серед звільнених нещодавно українських полонених були спортсмени.

Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ці дні сповнені хороших новин, адже Україна повернула полонених воїнів. Серед звільнених Героїв – троє спортсменів. Тренер з кікбоксингу WAKO – Олександр Нємков, президент РК Азовець, ексгравець Національної збірної команди України з регбіліг – Анатолій Єгоров, чемпіон України зі стрільби серед Збройних Сил України, член збірної команди Львівської області з армрестлінгу – Артем Каширін", – зазначив він.

Гутцайт подякував всім, хто причетний до того, що цей обмін відбувся.

"Ми пам‘ятаємо про всіх наших захисників і захисниць. Разом боремося за їхнє якнайшвидше повернення додому", - додав міністр.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. Так, українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), будуть проживати в Туреччині у приватному будинку до закінчення війни.

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