"Ґвалтують, руйнують і вбивають": призер Олімпіади-2020 шокований звірствами російських окупантів

Станіслав Горуна зараз боронить батьківщину в лавах ЗСУ.

Український каратист, бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 в Токіо Станіслав Горуна висловився про повномасштабну війну, яку Росія розпочала проти України.

Зазначимо, що 33-річний спортсмен зі зброєю в руках захищає країну від окупантів у лавах Збройних сил України.

"Весь світ об'єднався проти одного спільного зла, одного спільного ворога. Весь цивілізований світ бачить правду та те, що відбувається. Вони розуміють, що це нерозумно. Робити це немає сенсу. Навіть якщо Росії вдасться завоювати Україну, що вони робитимуть із цією територією? Вони руйнують все. Вони вбивають та знищують повністю. Після цього земля випалена. Навіщо вони потрібні після цього? Немає сенсу у тому, що вони роблять. Вони просто вбивають. Вони просто ґвалтують, руйнують та вбивають.

Усі це розуміють, тому у нас є підтримка зброєю, медициною, грошима, волонтерською допомогою, усім необхідним. Навіть люди не просто підтримують нас матеріально чи словами, вони приходять сюди та борються за нас. Багато американців, європейців, японців з усього світу. Хто може воювати, той воює, хто може бути корисним у медицині, той тут служить. Усі вони допомагають нам. Це неймовірно з огляду на те, що відбувається просто зараз. Не тільки наша нація згуртована як ніколи, але весь світ з нами і всі об'єднані однією ідеєю", - сказав Горуна в інтерв'ю mymmanews.com.

Раніше повідомлялося, що Горуна виставив на аукціон свою бронзову медаль Олімпіади-2020. Виручені кошти він передасть на потреби української армії.

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