Гвардіол для Гвардіоли: "Манчестер Сіті" придбав найдорожчого захисника в історії футболу

"Манчестер Сіті" оголосив про трансфер захисника "РБ Лейпцига" Йошко Гвардіола.

21-річний хорватський футболіст підписав з "городянами" довгостроковий контракт на п'ять сезонів. Він виступатиме за клуб англійської Прем'єр-ліги під 24-м номером.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що "Манчестер Сіті" заплатить "бикам" за гравця 90 мільйонів євро.

Це робить Гвардіола найдорожчим захисником в історії футболу. Раніше рекорд належав англійцю Гаррі Магвайру, який 2019 року перейшов з "Лестера" до "Манчестер Юнайтед" за 87 мільйонів євро.

Josko Gvardiol signs for City! pic.twitter.com/MN6euvK0y0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

Гвардіол – вихованець загребського "Динамо". Влітку 2021 року він перейшов до "Лейпцига" за 18,8 мільйона євро.

У складі "биків" хорват взяв участь у 87 матчах, у яких відзначився п'ятьма голами та трьома асистами. Минулого сезону Йошко забив 3 голи у 41 матчі за німецький клуб.

На його рахунку також 21 матч за збірну Хорватії, у складі якої він став бронзовим призером чемпіонату світу-2022.

Додамо, що Гвардіол став другим літнім новачком команди Хосепа Гвардіоли. Раніше "Манчестер Сіті" оголосив про трансфер півзахисника "Челсі" Матео Ковачича.

Нагадаємо, минулого сезону "Манчестер Сіті" оформив требл. "Городяни" стали чемпіонами АПЛ, здобули Кубок Англії та тріумфували в Лізі чемпіонів.

Нову кампанію команда Гвардіоли розпочне в неділю, 6 серпня, матчем за Суперкубок Англії з "Арсеналом". У першому турі АПЛ-2023/24 "небесно-блакитні" 11 серпня завітають у гості до новачка елітного дивізіону – "Бернлі".

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