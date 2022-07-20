Гвардіола підтвердив трансфер Зінченка до "Арсенала": зворушливі слова керманича "Манчестер Сіті"

Перехід Олександра Зінченка до "канонірів" підтвердив головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола.

Іспанський фахівець повідомив, що один з лідерів збірної України залишає "городян". За його словами, він повечеряв разом із Зінченком, де мав нагоду попрощатися з ним.

"Зінченко переходить до "Арсенала". Його вплив, а також Жезуса та Стерлінга був вагомим. Це неймовірні люди, вони - виняткові гравці, і тепер вони рухаються далі. Вони йдуть у чудові клуби, і я радітиму їх подальшим успіхам. Ми вдячні за всі зусилля, які вони докладали, за їхню поведінку на полі та за його межами.

Із Зінченком ми чудово попрощалися, все минуло добре. У нас не вдалося зробити так з Жезусом і Стерлінгом, але із Зінченком ми повечеряли і попрощалися", - наводить слова Гвардіоли Manchester Evening News.

Pep Guardiola announces Oleksandr Zinchenko deal completed: “He’s going to Arsenal”, Man City manager confirms. ⚪️ #AFC



Deal signed, second part of medical to be completed and then official statement.@footballdaily ⤵️pic.twitter.com/pYNGVBLrfb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

Раніше повідомлялося, що "каноніри" заплатять за трансфер Зінченка 30 мільйонів фунтів (35 мільйонів євро). Ще 2 мільйони фунтів (2.3 млн євро) передбачені бонусами.

Зінченко перейшов до "Манчестер Сіті" 2016 року, але спершу був відданий в оренду до нідерландського ПСВ, а за "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "небесно-блакитних" українець загалом провів 127 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 12 асистів. Разом з "Ман Сіті" Олександр чотири рази виграв АПЛ і Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Минулого сезону Зінченко провів за "Манчестер Сіті" 28 матчів в усіх турнірах, відзначився п'ятьма гольовими передачами.

Читайте також:

Сплутали з наркоторговцем: правоохоронці затримали хавбека "Мілана" і неабияк здивувалися, коли усвідомили свою помилку (відео)

Динамо - Фенербахче: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

Ботокс навіть в інтимних місцях: Роналду підозрюють у збільшенні статевого органа