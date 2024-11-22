Гвардіола подовжив контракт з "Манчестер Сіті": на скільки розрахована нова угода

Іспанський фахівець поки що не збирається залишати англійський клуб.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола подовжив контракт із клубом.

Як повідомляє офіційний сайт "городян", нова угода 53-річного іспанця розрахована до 2027 року. Попередній його контракт з англійським клубом спливав наприкінці нинішнього сезону.

Гвардіола очолив "Манчестер Сіті" 2016 року. Під його керівництвом "небесно-блакитні" здобули 18 трофеїв: 6 чемпіонатів Англії, 2 Кубки, 4 Кубки ліги та 3 Суперкубки країни, а також по разу виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Сам Пеп уже прокоментував подовження контракту з "городянами".

"У мене справді є особливі почуття до "Манчестер Сіті". Ось чому я такий щасливий залишитися ще на два сезони. Дякую всім за те, що продовжуєте мені довіряти та підтримувати.

Сподіваюся, тепер ми зможемо додати більше трофеїв до тих, що ми вже виграли", – наводить слова Гвардіоли журналіст та інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що наразі "Манчестер Сіті" посідає друге місце в АПЛ, маючи 23 очки після 11 турів. Відставання команди від лідера "Ліверпуля" складає 5 балів.

У наступному матчі підопічні Гвардіоли у суботу, 23 листопада, приймуть "Тоттенгем" в рамках АПЛ.

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