Гвардіола - про ймовірне вторгнення Росії до України: Важко прийняти, що таке трапляється в XXI столітті

Гвардіола - про ймовірне вторгнення Росії до України: Важко прийняти, що таке трапляється в XXI столітті

Керманич "городян" не залишається осторонь політичної ситуації в нашій країні.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола заявив, що обговорить зі своїм підопічним Олександром Зінченком ситуацію з можливим широкомасштабним вторгненням Російської Федерації до України.

"Ми обов'язково поговоримо про Україну. Ми ще не зробили цього, бо провели разом лише 3 або 4 дні, а до цього у нього була травма, і ми зосередилися на цьому.

Пригнічує той факт, що такі речі трапляються в XXI столітті - ухвалювати такі рішення у своїх політичних інтересах. Важко це прийняти. Сусідні країни, які були разом. Потрібно залишатись сильним. На жаль, відбувається те, що відбувається. Я поговорю з Алексом, він знає про ситуацію набагато краще за мене", - цитує Гвардіолу офіційний сайт "Ман Сіті".

Додамо, що коуч "городян" також підтвердив готовність Зінченка зіграти проти "Фулгема" в матчі Кубка Англії, який відбудеться сьогодні, 5 лютого. Початок - о 17:00 за київським часом.

Нещодавно Зінченко відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі англійської команди.

Востаннє Зінченко виходив на поле ще 26 грудня у матчі проти "Лестера". Спершу він склав позитивний тест на COVID-19, а потім лікувався від травми.

Цього сезону Олександр провів 12 матчів за англійський клуб, у яких він відзначився двома гольовими передачами.

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