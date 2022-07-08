Гвардіола віддячив українським військовим за їхній подарунок з передової (відео)

Один з найкращих тренерів світового футболу зробив українським воїнам подарунок - м'яч з автографами всіх футболістів чемпіонського складу "городян".

Свій презент Гвардіола відправив у відповідь на подарунок від футбольного агента Олега Смалійчука. Останній раніше передав іспанському фахівцеві м'яч, яким зіграв у футбол з українськими військовими на передовій.

Крім того, Хосеп записав відеозвернення, в якому підтримав українців і висловив сподівання, що війна скоро закінчиться.

"Олеже, я отримав твій подарунок. Велике спасибі тобі та твоїм хлопцям за відео, яке ви надіслали, воно глибоко схвилювало мене. Я також хочу відправити тобі м'яч. Сподіваюся, ти його отримаєш і надішлеш мені ще одне відео. Цей м'яч для тебе та твоїх друзів підписали всі гравці "Манчестер Сіті", які виграли останній чемпіонат Англії.

Звісно, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких", - сказав Гвардіола.

Варто зазначити, Гвардіола неодноразово висловлювався на підтримку України під час війни з російськими окупантами. Іспанський тренер навіть закликав ЄС і НАТО посилити допомогу нашій країні.

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