Гвоздик дізнався ім'я свого суперника в другому бою після поновлення кар'єри: дата і місце поєдинку

Українець виступить в андеркарді боксерського вечора за участю Сауля Альвареса.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик дізнався ім'я свого наступного суперника, дату та місце бою.

35-річний українець 6 травня зустрінеться в ринзі з представником Латвії Річардом Болотніксом.

Бій Гвоздика і Болотнікса відбудеться в Мексиці в андеркарді поєдинку Сауля Альвареса та Джона Райдера.

Зазначимо, що для Гвоздика це буде другий бій після поновлення боксерської кар'єри. Українець повернувся в ринг у лютому цього року, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Жосуе Обандо.

Поєдинок проти Обандо став для Олександра першим від жовтня 2019 року, коли він програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

У червні 2020 року Олександр оголосив оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У послужному списку Гвоздика 18 перемог (14 – нокаутом) і одна поразка.

Наступний суперник українця – Річард Болотнікс – за свою кар'єру провів 26 поєдинків, здобув 19 перемог (8 – нокаутом), шість разів програв і одного разу заершив бій унічию.

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