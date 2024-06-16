Гвоздик програв Бенавідесу бій за тимчасовий чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі (відео)

Український боксер Олександр Гвоздик зазнав поразки від американця Давида Бенавідеса у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Поєдинок відбувся у ніч проти 16 червня на "MGM Grand Garden Arena" у Лас-Вегасі (США) в андеркарді бою між чемпіоном WBA у легкій вазі американцем Джервонтою Девісом та його співвітчизником Френком Мартіном.

Бенавідес, який вважався фаворитом бою у букмекерів, від самого початку діяв у ринзі першим номером. Це відбувалося протягом більшої частини поєдинку. Гвоздик кілька разів намагався перехопити ініціативу та непогано атакував суперника, але цього виявилилося замало для перемоги.

Боксери пройшли повну дистанцію з 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосним рішенням констатували тріумф американця: 116-112, 117-111 та 119-109.

Для 37-річного Гвоздика ця поразка стала другою у професійному боксі. Вперше він програв у жовтні 2019 року росіянинові Артуру Бетербієву, втративши титул чемпіона WBC. Також у послужному списку Олександра 20 перемог (16 – нокаутом).

27-річний Бенавідес залишається непереможеним на професійному рингу: він здобув 29 перемог (24 – нокаутом) у 29 боях.

Нагадаємо, у червні 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України вирішив повернутися на ринг.

У першому бою після поновлення боксерської кар'єри Олександр у лютому 2023-го здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над мексиканцем Жосуе Обандо, а в травні нокаутував латвійця Річардса Болотнікса. У жовтні минулого року українець нокаутував бразильця Ісаака Родрігеса.

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