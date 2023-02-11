Гвоздик за день до бою несподівано отримав нового суперника: з ким боксуватиме українець

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик отримав нового суперника на свій бій, який відбудеться 11 лютого в Каліфорнії.

Замість аргентинця Хорхе Міранди в ринг проти 35-річного українця вийде 33-річний мексиканець Жосуе Обандо, повідомляє Luckypunch.net.

Із чим пов'язана заміна суперника для Олександра всього за день до бою, не повідомляється.

Українець і мексиканець напередодні пройшли традиційну процедуру зважування. Гвоздик показав на вагах 83,9 кг, а Обандо – 86,9 кг,

Поєдинок між Гвоздиком і Обандо відбудеться в місті Помона (США) в рамках боксерського шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

У своєму останньому бою, 19 жовтня 2019 року, Гвоздик програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

У червні 2020 року Олександр оголосив оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

У послужному списку Гвоздика 17 перемог (14 – нокаутом) і одна поразка. На рахунку Обандо 20 перемог (15 – нокаутом) і 34 поразки. Ще два поєдинки мексиканця завершилися внічию.

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