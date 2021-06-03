Хабіб похизувався забитим голом: вже отримав "найкращий коментар в історії" від Роналду і контракт від футбольного клубу

Легенда MMA спробує сили на професійному рівні в іншому виді спорту.

Ексчемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов показав, як він забив гол під час товариського матчу, і тут же отримав контракт від футбольного клубу "Легіон Динамо" з Махачкали.

Легендарний боєць опублікував в Instagram відео, як він обвів воротаря суперників і відправив м'яч вже у порожні ворота.

Згодом на ролик відреагував зірковий португальський футболіст Кріштіану Роналду. 36-річний форвард поставив смайлики у вигляді оплесків. "Цей хлопець - легенда. Найкращий коментар за всю історію мого інстаграма", - написав у відповідь Хабіб у сторіс соцмережі.

Трохи пізніше президент "Легіон Динамо" Шаміль Лахіялов опублікував в Instagram фото бійця і проект контракту для нього. Глава клубу повідомив, що Хабібу потрібно лише вписати суму своєї зарплати в договір для того, щоб стати гравцем команди.

"Легіон Динамо" виступає у третьому за силою дивізіоні Росії.

У турнірній таблиці своєї групи команда посідає 4-те місце, набравши у 30 матчах 61 очко, і вже втратила шанси на підвищення у класі.

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