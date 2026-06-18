Гана на останніх хвилинах вирвала перемогу над Панамою в першому турі ЧС-2026

Гана — Панама / © Associated Press

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Збірна Гани обіграла команду Панами в матчі першого туру групи L чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у канадському місті Торонто завершився з рахунком 1:0 .

За всю зустріч команди створили обмаль гострих моментів. Єдиний гол Гана забила у компенсований до другого тайму час — на 90+5-й хвилині Калеб Їренкі відправив м'яч у ворота Панами після прострілу Брендона Томаса-Асанте.

Гана — Панама / © Associated Press

Для ганців це п'ятий в історії Мундіаль (2006, 2010, 2014, 2022, 2026). Найкращим результатом цієї збірної на ЧС є вихід до чвертьфіналу 2010 року.

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Панамці лише вдруге беруть участь у фінальному турнірі ЧС. Уперше команда грала на Мундіалі 2018 року, програвши всі три матчі групового етапу — Бельгії (0:3), Англії (1:6) та Тунісу (1:2).

В іншому матчі стартового туру групи L збірна Англії у видовищній гольовій перестрілці здолала команду Хорватії — 4:2.

У другому турі Гана 23 червня зіграє з Англією, а Панама 24 червня позмагається з Хорватією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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