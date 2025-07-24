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"Ганьба, що це досі триває": колишній суперник Усика висловився про війну в Україні
Тоні Белью заявив, що дуже хоче, щоб війна в Україні закінчилася.
Ексчемпіон світу Тоні Белью після перемоги Олександра Усика в бою-реванші з Даніелем Дюбуа висловився про війну в Україні.
Британський боксер назвав ганьбою те, що війна в Україні досі триває. Він заявив, що дуже хоче, щоб на батьківщині Усика настав мир.
"Це ганьба, що війна досі триває. Так що бою Усика в Україні найближчим часом не станеться. Я б дуже хотів побачити мир у його країні – для нього і для його родини. Це була б неймовірна подія", – цитує Белью Esports Insider.
Також Белью повідомив, що спілкувався з Усиком перед нещодавнім реваншем Олександра проти Дюбуа, і українець зазначив, що до завершення кар'єри планує провести ще два поєдинки.
"Я сидів з ним і розмовляв перед боєм з Дюбуа, і він просто сказав: "У мене залишилося два бої", – розповів Белью.
Раніше Белью пояснив, чому Дюбуа програв українцю в реванші.
До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.
Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.