ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
370
Час на прочитання
2 хв

"Ганьба, що це досі триває": колишній суперник Усика висловився про війну в Україні

Тоні Белью заявив, що дуже хоче, щоб війна в Україні закінчилася.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тоні Белью

Тоні Белью / © Associated Press

Ексчемпіон світу Тоні Белью після перемоги Олександра Усика в бою-реванші з Даніелем Дюбуа висловився про війну в Україні.

Британський боксер назвав ганьбою те, що війна в Україні досі триває. Він заявив, що дуже хоче, щоб на батьківщині Усика настав мир.

"Це ганьба, що війна досі триває. Так що бою Усика в Україні найближчим часом не станеться. Я б дуже хотів побачити мир у його країні – для нього і для його родини. Це була б неймовірна подія", – цитує Белью Esports Insider.

Також Белью повідомив, що спілкувався з Усиком перед нещодавнім реваншем Олександра проти Дюбуа, і українець зазначив, що до завершення кар'єри планує провести ще два поєдинки.

"Я сидів з ним і розмовляв перед боєм з Дюбуа, і він просто сказав: "У мене залишилося два бої", – розповів Белью.

Раніше Белью пояснив, чому Дюбуа програв українцю в реванші.

До слова, у листопаді 2018 року Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie