Президент ФІФА Джанні Інфантіно та кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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На матчі-відкритті чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Мексики та ПАР було вивішено російський триколор.

Поєдинок відбувався 11 червня на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко. Перед початком гри уболівальники побачили урочисту церемонію відкриття Мундіалю.

Організатори прикрасили арену прапорами різних країн світу. Серед них журналісти та фанати помітили й російський триколор.

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Зазначимо, що російська збірна не грає на ЧС-2026. Команду країни-окупантки не допустили до відбору через загарбницьку війну проти України. Водночас російська федерація досі не виключена з ФІФА.

Російський прапор на стадіоні "Ацтека" / x.com/Lugalzaggesi_7

Додамо, що серед прапорів, які висіли на арені, був і прапор України.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору наша команда програла Швеції (1:3).

Збірна Мексики обіграла команду ПАР з рахунком 2:0. У цьому поєдинку арбітр показав аж три червоні картки: дві — південноафриканцям та одну — мексиканцям.

В іншому матчі стартового туру групи A збірна Південної Кореї здобула вольову перемогу над командою Чехії — 2:1.

У другому турі Мексика 19 червня зіграє з південнокорейцями, а ПАР 18 червня позмагається з Чехією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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