Ганебне рішення: майора армії РФ допустили на чемпіонат світу-2025 з фехтування

Софія Велика / © Associated Press

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Міжнародна федерація фехтування (FIE) опублікувала список "нейтральних" атлетів, яких допустила до участі на чемпіонаті світу-2025 в грузинському Тбілісі.

Дозвіл виступити на світовій першості отримали 40 "нейтральних" фехтувальників з російським та білоруським паспортами, повідомляється на офіційному сайті FIE.

Серед них – майор армії РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна та інші.

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Зазначимо, що 2024 року Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на виборах президента Росії. У квітні 2025-го Україна внесла спортсменку до санкційного списку терміном на 10 років.

Також, FIE знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустила "нейтральних" фехтувальників з РФ і Білорусі до участі у командних змаганнях.

ЧС-2025 з фехтування відбудеться від 22 до 26 липня у Грузії.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року президентом FIE обрали російського олігарха Алішера Усманова, який через кілька днів добровільно залишив свою посаду.

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Раніше Усманов уже очолював Міжнародну федерацію фехтування від 2008 до 2022 року, коли пішов з посади президента FIE після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції.

Рішення застосувати до нього санкції було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з президентом РФ Володимиром Путіним.