ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

Ганебне рішення: майора армії РФ допустили на чемпіонат світу-2025 з фехтування

Дозвіл взяти участь у світовій першості отримали 40 "нейтральних" фехтувальників з російським та білоруським паспортами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Софія Велика

Софія Велика / © Associated Press

Міжнародна федерація фехтування (FIE) опублікувала список "нейтральних" атлетів, яких допустила до участі на чемпіонаті світу-2025 в грузинському Тбілісі.

Дозвіл виступити на світовій першості отримали 40 "нейтральних" фехтувальників з російським та білоруським паспортами, повідомляється на офіційному сайті FIE.

Серед них – майор армії РФ Софія Велика, лейтенант Яна Єгорян, прапорщик Ольга Нікітіна та інші.

Зазначимо, що 2024 року Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на виборах президента Росії. У квітні 2025-го Україна внесла спортсменку до санкційного списку терміном на 10 років.

Також, FIE знехтувала рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та допустила "нейтральних" фехтувальників з РФ і Білорусі до участі у командних змаганнях.

ЧС-2025 з фехтування відбудеться від 22 до 26 липня у Грузії.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року президентом FIE обрали російського олігарха Алішера Усманова, який через кілька днів добровільно залишив свою посаду.

Раніше Усманов уже очолював Міжнародну федерацію фехтування від 2008 до 2022 року, коли пішов з посади президента FIE після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції.

Рішення застосувати до нього санкції було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з президентом РФ Володимиром Путіним.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie