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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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31
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Ганебне рішення: Міжнародна федерація волейболу повернула росіян до змагань

Збірні країни-терористки зможуть взяти участь у Лізі націй та Кубку світу 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Російський волейболіст

Російський волейболіст / © Associated Press

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення про повернення росіян до змагань після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти всі обмеження з держави-агресорки.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIVB.

Це рішення передбачає, що російські волейбольні збірні відновлять у світовому рейтингу.

Таким чином, чоловіча і жіноча збірні країни-терористки зможуть взяти участь у Лізі націй та Кубку світу 2027 року.

Напередодні МОК тимчасово призупинив дискваліфікацію Олімпійського комітету РФ (ОКР) і рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.

Тепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК, які діяли від початку повномасштабного російського вторгення до Україну, більше немає.

Відповідно, російські атлети можуть повернутися до виступів під національною символікою. Ба більше, країна-агресорки навіть може приймати у себе міжнародні змагання.

Раніше повідомлялося, що МОК порекомендував зняти з Білорусі всі санкції в спорті.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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