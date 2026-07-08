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Ганебне рішення: Міжнародна федерація волейболу повернула росіян до змагань
Збірні країни-терористки зможуть взяти участь у Лізі націй та Кубку світу 2027 року.
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення про повернення росіян до змагань після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти всі обмеження з держави-агресорки.
Про це повідомляється на офіційному сайті FIVB.
Це рішення передбачає, що російські волейбольні збірні відновлять у світовому рейтингу.
Таким чином, чоловіча і жіноча збірні країни-терористки зможуть взяти участь у Лізі націй та Кубку світу 2027 року.
Напередодні МОК тимчасово призупинив дискваліфікацію Олімпійського комітету РФ (ОКР) і рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.
Тепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК, які діяли від початку повномасштабного російського вторгення до Україну, більше немає.
Відповідно, російські атлети можуть повернутися до виступів під національною символікою. Ба більше, країна-агресорки навіть може приймати у себе міжнародні змагання.
Раніше повідомлялося, що МОК порекомендував зняти з Білорусі всі санкції в спорті.