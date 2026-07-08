Ганебне рішення: Міжнародна федерація волейболу повернула росіян до змагань

Російський волейболіст / © Associated Press

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Міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення про повернення росіян до змагань після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував зняти всі обмеження з держави-агресорки.

Про це повідомляється на офіційному сайті FIVB.

Це рішення передбачає, що російські волейбольні збірні відновлять у світовому рейтингу.

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Таким чином, чоловіча і жіноча збірні країни-терористки зможуть взяти участь у Лізі націй та Кубку світу 2027 року.

Напередодні МОК тимчасово призупинив дискваліфікацію Олімпійського комітету РФ (ОКР) і рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.

Тепер кожна міжнародна федерація ухвалюватиме рішення щодо допуску росіян самостійно на будь-яких умовах. Жодних рекомендацій від МОК, які діяли від початку повномасштабного російського вторгення до Україну, більше немає.

Відповідно, російські атлети можуть повернутися до виступів під національною символікою. Ба більше, країна-агресорки навіть може приймати у себе міжнародні змагання.

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Раніше повідомлялося, що МОК порекомендував зняти з Білорусі всі санкції в спорті.

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