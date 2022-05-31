"Характер не дозволив кинути команду": словацький тренер продовжить працювати у збірній України з біатлону

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра продовжуватиме працювати з українськими спортсменами в сезоні 2022/2023.

На відміну від керманича жіночої команди, словенця Уроша Велепця, якого замінив Олександр Кравченко, Санітра вирішив надалі працювати з чоловічою командою.

Про це фахівець розповів у інтерв'ю "Суспільному".

"Війна, що розпочалася 24 лютого як російське вторгнення, зіпсувала життя багатьом людям. Так само вплинула і на спортивне життя країни, і на моє особисте. Я вже шість років працюю в Україні. Моє ставлення до неї дуже сердешне. Коли війна почалася, я дуже переживав за своїх спортсменів, друзів і людей, які перебували тут. До цього часу я не давав жодних інтерв‘ю. Переживав все разом із хлопцями і друзями.

Довго думав про те, що маю можливості працювати і в інших командах. Необхідно було прийняти рішення, бо в цій ситуації нелегко відмовитися від пропозицій, які надходили. Мій характер мені не дозволив кинути хлопців, команду, Україну та свою шестирічну працю. Тому я пішов на ризик і вирішив працювати з чоловічої збірною й надалі. Вірю, що в цей нелегкий час ситуація покращуватиметься, і вірю в перемогу України", - розповів він.

Нагадаємо, що днями збірна України з біатлону внесла зміни до складу команди для підготовки до наступного сезону.

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