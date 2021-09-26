Харків шокував Чернігів: "Металіст 1925" обіграв "Десну" і не пустив її на 3-тє місце в УПЛ

Харків шокував Чернігів: "Металіст 1925" обіграв "Десну" і не пустив її на 3-тє місце в УПЛ

Новачок Чемпіонату зумів здивувати претендента на єврокубки.

Харківський "Металіст 1925" завдав поразки чернігівській "Десні" у поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні ім. Ю. Гагаріна завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Харків'яни шокували господарів вже на 1-й хвилині поєдинку. Це Марлісон переправив м'яч у ворота "Десни" після передачі з кутового.

Чернігівська команда змогла відігратися досить швидко. На 12-й хвилині Вікентій Волошин віддав пас у карний майданчик гостей на Андрія Тотовицького, і той другим дотиком зміг пробити Дениса Сидоренка.

upl.ua

Переможний м'яч гості забили в дебюті другого тайму. На 49-й хвилині Фабіньо навісив на Дмитра Кравченка, який завершив атаку результативним ударом.

"Десна" (16 очок) посідає 6-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" (10 балів) - 9-й.

У 10-му турі УПЛ "Десна" 3 жовтня в гостях зіграє з луганською "Зорею". "Металіст 1925" цього ж дня прийме закарпатський "Минай".

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