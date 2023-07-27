Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування за відмову потиснути руку росіянці

Українська шаблістка Ольга Харлан отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу з фехтування після сутички з росіянкою Анною Смірновою.

Організатори турніру дискваліфікували українську спортсменку через те, що вона після завершення поєдинку стартового раунду не потиснула руку суперниці з країни-агресорки.

Українська команда намагалася оскаржити рішення про дискваліфікацію Ольги, однак цього зробити не вдалося.

Харлан перемогла фехтувальницю з країни-терористки з рахунком 15:7. Після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку росіянці, яка виступала в нейтральному статусі. Замість рукостискання Ольга запропонувала суперниці "стукнутися" шаблями, однак Смірнова відхилила цю пропозицію.

Спортсменка з Росії продовжила залишатися на фехтувальній доріжці понад 50 хвилин і подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги". Повідомлялося, що судді відхилили протест росіянки, однак тепер це рішення переглянули.

У другому раунді Харлан повинна була змагатися проти Йоани Ілієвої з Болгарії, але через дискваліфікацію українки цей поєдинок не відбудеться. Представниця Болгарії автоматично пройшла до наступної стадії турніру.

Нагадаємо, напередодні українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Читайте також:

МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпійські ігри-2024: що це означає

Лазівка, щоб потрапити на Олімпіаду-2024: спортсменів з РФ і Білорусі допустили до Азійських ігор

"Ідея американських спецслужб": у росіян істерика через рішення МОК