Харлан і Ко йдуть за медаллю: українські шаблістки пробилися до півфіналу Олімпіади-2024

Українки позмагаються за путівку до фіналу командного турніру з фехтування на шаблях.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях пробилася до півфіналу командної першості на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У цій дисципліні Україну представляють Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова. "Синьо-жовті" стартували з чвертьфіналу, де перемогли команду Італії з рахунком 45:37 .

У півфіналі українки позмагаються з Японією, яка у свому чвертьфінальному поєдинку перемогла Угорщину (45:37).

Півфінал за участю наших спортсменок розпочнеться сьогодні о 16:20 за київським часом. Переможець вийде до фіналу, а переможений боротиметься за "бронзу".

В іншому півфіналі зустрінуться Франція та Південна Корея. В 1/4 фіналу француженки розгромили Алжир (45:32), а південнокореянки розбили США (45:35).

Додамо, що Україна вже має одну медаль у фехтуванні на ОІ-2024. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистих змаганнях шаблісток.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці України дві медалі на ОІ-2024: окрім "бронзи" Харлан, срібну нагороду в кульовій стрільбі здобув Сергій Куліш.

Ще одну медаль ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

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