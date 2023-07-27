Харлан перемогла росіянку на ЧС з фехтування та не потиснула їй руку, але уникла дискваліфікації (відео)

Українська шаблістка Ольга Харлан успішно стартувала на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані. У першій же сутичці українка перемогла росіянку Анну Смірнову, яка була допущена до змагань у нейтральному статусі.

Поєдинок завершився з рахунком 15:7 на користь Харлан.

Після завершення сутички українка відмовилася потиснути руку фехтувальниці з країни-агресорки. Через це Ольга ризикувала отримати дискваліфікацію. Справа в тому, що, згідно з регламентом Міжнародної федерації фехтування, спортсменки після поєдинку повинні "привітати" одна одну.

Харлан після сутички висунула вперед зброю, запропонувавши "стукнутися" шаблями замість рукостискання. Однак Смірнова відхилила такий жест українки і стала чекати саме на рукостискання.

Після цього Харлан залишила доріжку. Тоді як росіянка продовжила залишатися на ній понад 50 хвилин і подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги". Але судді після наради відхилили протест Смірнової.

Таким чином, Харлан уникла дискваліфікації та вийшла до наступного раунду, де змагатиметься проти Йоани Ілієвої з Болгарії.

Нагадаємо, напередодні українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, де спортсмени з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

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