Ольга завоювала свою шосту в кар'єрі олімпійську нагороду.

Українка Ольга Харлан встановила унікальне досягнення, здобувши "золото" командного турніру з фехтування на шаблях на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Для 33-річної спортсменки це шоста олімпійська нагорода в кар'єрі. Харлан стала абсолютною рекордсменкою України за виграними медалями на Олімпіадах.

Вона побила рекорд плавчині Яни Клочкової, яка виграла п'ять медалей на Олімпійських іграх.

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. У командному олімпійському турнірі вона двічі вигравала "золото" (2008, 2024) та одного разу "срібло" (2016), а також тричі здобувала "бронзу" в особистій першості (2012, 2016, 2024).

Топ-7 мультимедалістів України в історії Олімпійських ігор

6 – Ольга Харлан (фехтування, 2 + 1 + 3)

5 – Яна Клочкова (плавання, 4 + 1 + 0)

4 – Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках, 1 + 2+ 1)

4 – Олена Костевич (стрільба, 1 + 0 + 3)

3 – Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика, 2 + 1 + 0)

3 – Юрій Чебан (веслування на каное, 2 + 0 + 1)

3 – Руслана Таран (вітрильний спорт, 0 + 1 + 2)

"Золото" в командній шаблі – перша нагорода України найвищого ґатунку на Олімпіаді-2024 та третя медаль загалом. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну нагороду на ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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