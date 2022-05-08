Харлан виступила вперше після фіаско на Олімпіаді-2020 - українку знову спіткала невдача

Харлан виступила вперше після фіаско на Олімпіаді-2020 - українку знову спіткала невдача

Олімпійська чемпіонка-2008 з фехтування на шаблях Ольга Харлан вперше за 9 місяців виступила на міжнародному рівні.

Українська фехтувальниця поступилась Сабіні Мартіс із Румунії в 1/8 фіналу етапу Кубка світу в Тунісі.

Зустріч завершилася з рахунком 8:15.

Таким чином на своєму першому за майже 9 місяців турнірі Харлан показала 11-й результат.

Етап КС в туніському Хаммаметі став першим турніром українки після Олімпіади-2020 в Токіо.

На шляху в 1/8 Харлан в 1/64-й здолала угорку Ренату Катону (15:6), а у наступному бою українка перемогла турчанкк Нісанур Ербіл (15:7).

Зазначимо, що інша українка, Юлія Бакастова, зазнала поразки в чвертьфіналі турніру.

Читайте також:

Непереможний українець здолав мексиканського суперника технічним нокаутом (відео)

Українець Кохан завоював "срібло" на Золотому турі

Розділили п'єдестал пошани: дві українські легкоатлетки завоювали медалі на турнірі в Кенії